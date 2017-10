Nalatenschap Jan Wolkers op verlanglijstje Museum De Lakenhal en Universiteit Leiden

LEIDEN - Museum De Lakenhal en de Universiteit Leiden willen de nalatenschap van Jan Wolkers aankopen. Hiermee zou de wens van Wolkers en zijn weduwe Karina om de collectie in Leiden onder te brengen in vervulling gaan. Donderdag is het tien jaar geleden dat de bekende schrijver, beeldhouwer en schilder overleed.

Jan Wolkers behoort tot een van de grootste naoorlogse Nederlandse schrijvers, met als bekendste titels Terug naar Oegstgeest (1965) en Turks fruit (1969). Ondanks zijn grote bekendheid als schrijver heeft Wolkers altijd aangegeven zichzelf in de eerste plaats een beeldhouwer en schilder te voelen.'Leiden is de stad waar Jan Wolkers als kunstenaar geboren is', aldus weduwe Karina Wolkers, die een deel van de verzameling schenkt. 'Het spreekt vanzelf dat de tekeningen schilderijen, beelden, manuscripten die hij in 65 jaar gemaakt heeft weer terugkeren naar Leiden. Daarmee is de cirkel van zijn kunstenaarsleven voltooid.'In de nalatenschap vinden we onder meer achttien beeldende werken, brieven, dagboeken, familiefoto's, aantekeningen, typoscripten en drukproeven. Ook zijn er circa tachtig tekeningen, waaronder alle vroege zelfportretten, dier- en plantenstudies, landschappen, modeltekeningen, tekeningen in relatie tot beeldhouwwerken, affiches en aquarellen.De universiteit en het museum moeten nog wel aan geld voor het overige deel van de collectie zien te komen en nemen daar een jaar de tijd voor. Over het bedrag, op basis van taxaties, worden geen mededelingen gedaan, maar volgens de universiteit is de helft nu al binnen.Donderdag promoveert wetenschapper Onno Blom in Leiden op de biografie van Wolkers, die deels is gebaseerd op diens archieven. Hij stelde de expositie 'Jan Wolkers terug naar Oegstgeest' samen, die momenteel in kasteel Oud-Poelgeest te zien is. Deze expositie in Oegstgeest omvat olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen. Topstuk van de expositie is het grote gele doek', het laatste grote werk van Wolkers, dat nummer 2006 draagt.