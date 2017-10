COLUMN: Klapdag

DEN HAAG - Klapdag; dat is een woord waarvan officieren van justitie en rechercheurs vrolijk worden. Het betekent dat maanden onderzoek eindelijk uitmonden in de aanhouding van verdachten. Dat er genoeg bewijs is voor arrestatie. Vaak levert een klapdag ook weer nieuw bewijs op. In de vorm van verhoren en doorzoekingen.

Anderhalve week geleden was er zo'n klapdag. In een groot drugsonderzoek. En als ik zeg groot, dan bedoel ik: GROOT! Meer dan 250 mensen van politie, OM, Inspectie SZW, FIOD en gemeenten waren de hele dag in touw. Er waren zestien doorzoekingen in Den Haag, Rotterdam, het Westland en de omgeving daarvan. Zeven mannen en een vrouw werden als verdachten aangehouden.Een mega-operatie die in alle stilte is uitgevoerd. Die op dat moment weinig media-aandacht trok. Terwijl er allerlei elementen in zitten die kenmerkend zijn voor de manier waarop de georganiseerde misdaad werkt. Zo bedient de Haagse familie die de kern vormt van het onderzoek, zich van verschillende legale bedrijven als dekmantel.In een garagebedrijf in Bleiswijk werd bijvoorbeeld behalve auto's ook een heroïnelab aangetroffen. En in een kwekerij in Berkel en Rodenrijs stonden niet alleen komkommers en paprika's. Maar ook vaten gevaarlijke chemicaliën en morfine, genoeg om honderd kilo heroïne mee te produceren.Die legale bedrijven werden vermoedelijk ook niet legaal gerund. Vandaar dat de Inspectie SZW en de FIOD erbij waren. Om te controleren of in de kassen wel eerlijk gewerkt werd. En of te zien of er ook eerlijk werd afgedragen aan de fiscus. Het garagebedrijf is ook door de gemeente met spoed gesloten. Hetzelfde geldt door een Haags café, gerund door een van de verdachten dat diende als vaste ontmoetingsplaats van de clan.Aan zo'n actie kan je goed zien wat het betekent om tegenover de georganiseerde misdaad de georganiseerde overheid te zetten. Samen op trekken en op verschillende manieren criminelen in tang nemen. Niet alleen via het strafrecht, maar ook via de fiscus en het bestuur. We gaan door op die weg. Het is nodig, ook in onze regio.Uw hoofdofficier,Bart Nieuwenhuizen