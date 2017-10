Dildo gevonden bij voetbalveld, eigenaar (m/v) spoorloos

NOOTDORP - Bij een voetbalveld in Nootdorp worden blijkbaar ook hele andere 'sporten' beoefend. De politie Pijnacker-Nootdorp meldt op Facebook dat nabij het veld een dildo is aangetroffen. De agenten laten weten dat het 'als een paal boven water staat' dat dit soort 'gereedschap niet thuishoort bij een voetbalveld waar ook minderjarigen voetballen'.

Een woordvoerster van de politie laat weten dat het seksspeeltje is aangetroffen op een elektriciteitskast. 'We hebben geen idee wie dit voorwerp daar heeft laten liggen', zegt ze, 'en we gaan daar ook geen onderzoek naar doen.' De exacte vindplaats van het voorwerp voor volwassenen kon zij niet geven.Op Facebook meldt de politie dat de rechtmatige eigenaar of eigenaresse de dildo kan ophalen bij het gemeentehuis. 'Maar we denken niet dat diegene zich gaat melden', aldus de woordvoerster.Pornodiva Kim Holland laat aan Omroep West weten dat het gaat om een 'realistic dildo'. Holland: 'Het gaat om de Kingkong versie. Die heeft een handige zuignap.' Maar, voegt ze er lachend aan toe, 'die plakt niet op gras.'Volgens de deskundige wordt een dergelijke kunstpenis door zowel mannen als vrouwen gebruikt. Ook zij tast in het duister over de opmerkelijke vondst. 'Één ding is duidelijk, degene die hem bij zich had is exhibitionistisch en een beetje slordig. En hij of zij had een grote sporttas bij zich', aldus Holland.