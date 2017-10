Voorbeschouwing VVV - ADO Den Haag: Thomas Meissner vervangt geschorste Tom Beugelsdijk

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk windt er geen doekjes om. Verdediger Thomas Meissner speelt zondag tegen VVV-Venlo. De Duitser is de vervanger van Tom Beugelsdijk, die een schorsing van vier wedstrijden uitzit. Meissner speelde tot dusver pas veertien minuten mee in het huidige seizoen.

Groenendijk liet voorafgaand aan het duel met VVV al weten dat hij Meissner in zijn basisopstelling opneemt. 'Hij is mijn enige fitte verdediger, want ook Nick Kuipers is niet fit. Ik weet wat Meissner kan. Hij heeft het vorig seizoen, zeker in de maanden dat ik er was, voortreffelijk gedaan. Na de voorbereiding is de keuze op Beugelsdijk gevallen, die was iets in het voordeel. Dat betekent overigens niet dat Meissner het vak niet verstaat.''VVV is vergelijkbaar met het Sparta van vorig jaar. In het eerste jaar speelt een promovendus vrijuit, omdat er bijna geen verwachtingen zijn. Het is een degelijk, fysiek sterke tegenstander die het ook conditioneel goed doet. Het is een ploeg die voor ieder punt moet vechten. Ik verwacht een.'VVV is sinds dit seizoen terug op het hoogste niveau. De laatste keer dat ADO in Venlo speelde, was op 25 augustus 2012. Destijds won ADO met 4-2.Op 28 april 2012 verloor ADO Den Haag met 2-1 van VVV-Venlo. Kenneth Omeruo scoorde in die wedstrijd een eigen doelpunt en pakte een rode kaart. Hij was daarmee de eerste speler in de Eredivisie die dat ooit lukte.De wedstrijd tussen VVV Venlo en ADO Den Haag is zaterdagavond vanaf 19.45 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West.