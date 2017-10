Haagse zwembaden: 'Geen aangiftes sinds pasjessysteem'

DEN HAAG - Sinds de invoering van het pasjessysteem bij de Haagse zwembaden zijn er volgens de zwembaden 'geen aangiftes meer gedaan' bij de politie. Het pasjessysteem, waarbij tot nu toe ruim 14.000 zwemmers met een identiteitsbewijs een pasje hebben aangevraagd, blijkt een succes. Dat zegt Monique van den Berg van Sportvoorzieningen Den Haag tegen Omroep West.

Ook in het Zuiderparkbad heeft sinds het pasjessysteem het wangedrag in de kiem gesmoord . Van januari 2015 tot april 2017 zouden er in dit zwembad 48 incidenten bij de politie zijn aangegeven. Het gaat om aanrandingen, ruzie en diefstallen. In april van dit jaar was er grote ophef, na een brief naar buiten kwam waarin werd gesproken over personeelsleden die bedreigd worden, meisjes en vrouwen die worden aangerand en groepen moslimjongeren die 'Allahu akbar' (God is groot) roepen en het zwembad zouden domineren.Daarna nam de gemeente maatregelen en voerde het pasjessysteem in. Nu is het eindelijk rustig en fijn zwemmen in de Haagse baden, ook op zaterdag. Op de vraag waar de lastige overlastgevende jongens nu zwemmen, heeft Van den Berg geen antwoord. 'Dat weet ik niet. Maar de pasjes hebben een preventieve werking. Zodra iemand zich misdraagt, kan de pas voor een paar weken of langer ingenomen worden.'Volgens Van den Berg zijn er sinds half september twee keer politie-optredens geweest in het Zuiderparkbad vanwege woordenwisselingen. Maar dat heeft niet geleid tot inname van passen of aangifte bij de politie. Aanfgiftes van bijvoorbeeld mobiele telefoons of geld uit zwembadkluisjes, worden niet door het zwembad zelf aangegeven maar door de gedupeerden. Daarom wordt dit niet meegeteld in het aantal politieaangiftes over wangedrag. De politie kan nog niet bevestigen of er inderdaad geen enkele aangifte is gedaan van ontoelaatbaar gedrag in de Haagse zwembaden.