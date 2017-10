Dansers met ritmegevoel gezocht voor rolstoeldansen!

EK Rolstoeldansen

DEN HAAG - De Engelse Wals, Jive, Cha Cha Cha...Heb je al een tijd niet meer gedanst of vind je stijldansen zo leuk maar komt het er bijna niet meer van? Grijp dan je kans en wordt danspartner van een rolstoeldanser!

Conny Keijzer, docente rolstoeldansen uit Leiderdorp is hard op zoek naar 'staanders'. Iedere zaterdag geeft zij in Leiderdorp dansles aan een groep rolstoeldansers de 'Jesdancers'. En voor de afwisseling is er ook duodans; een rolstoeldanser danst samen met een 'staander', dus iemand zonder lichamelijke beperking.



Rolstoeldansen is voor mensen in een handbewogen rolstoel, een elektrische rolstoel en voor staande danspartners die met iemand in een rolstoel willen dansen. Het is net zo swingend maar dan net even anders!





Leeftijd speelt geen rol

Als je bij de 'Jesdancers' wilt dansen moet je iedere zaterdag beschikbaar zijn én kunnen stijldansen, 'Van de Engelse Wals tot aan de Jive. Maar leeftijd speelt geen rol,' aldus Conny.



Heb je interesse? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl