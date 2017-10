Steeds meer autobranden: hoogste aantal in laatste 5 jaar

Drie geparkeerde auto's verwoest in Den Haag. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In Zuid-Holland brandden in de eerste negen maanden van dit jaar 463 auto's uit, meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit gegevens van het Verbond van Verzekeraars. Ook landelijk nam het aantal autobranden toe: het zijn er in totaal 2808, tegen 2718 in dezelfde periode een jaar eerder.







Volgens het verbond brandt slechts een klein deel van de auto's uit door mechanisch falen van het apparaat, terwijl het merendeel in rook opgaat door vandalisme of het toedoen van een pyromaan.



Vaak tussen 12 en 4 's nachts



'Dit kun je afleiden aan het tijdstip waarin de meeste auto's in brand vliegen. Dat ligt vaak ergens tussen middernacht en vier uur 's ochtends', licht een woordvoerder toe.



