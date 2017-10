Documentaire van De Kinderburgemeester: 'Ik wil kinderen bij elkaar brengen'

GOUDA - Voor Yassine Mellah is aankomende zondag is een bijzondere dag. Dan staat hij op de rode loper voor de première van zijn documentaire genaamd 'De Kinderburgemeester'. Zijn film wordt vertoond op het Cinekid-festival.

Yassine was een jaar lang kinderburgemeester in Gouda. Hij wilde kinderen met verschillende etnische achtergronden samenbrengen om zo vooroordelen tegen te gaan.Samen met documentairemaakster Susan Koenen werkte Yassin afgelopen jaar aan de film. 'Toen ik hem zag speachen op de markt hier in Gouda, dacht ik:', legt de documentairemaakster uit.Yassine had tijdens zijn 'ambtsperiode' twee doelen. Kinderen van verschillende etnische achtergronden bij elkaar brengen en het ontmoeten van zijn grote voorbeeld: de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. In de documentaire zien we dat Yassine een aantal e-mails naar de Marokkaans-Nederlandse burgemeester stuurt, met de vraag of ze elkaar kunnen ontmoeten.Aboutaleb mailt op zijn beurt terug dat hij geen tijd heeft voor een afspraak, maar misschien wel even langs kan lopen. Na een rondleiding voor het gemeentehuis krijgt Yassine helaas te horen dat het niet gelukt is. Maar Yassine geeft niet op. 'Ik blijf gewoon proberen tot ik hem ontmoet!'Omdat de twee een jaar lang hebben opgetrokken, heeft Susan een hoop kunnen filmen, maar ook een hoop moeten schrappen. Ook een scène tussen Yassine en zijn vriend Manuel moest weg. Tot ongenoegen van Susan.'Het was een heel mooie scene. Ze hebben een gesprek over anders zijn en het geloof. Yassine is moslim, Manuel christen en de rest van de klas gelooft in Sinterklaas en niet in God. Dit was precies wat ik wilde vertellen, maar daar hadden we geen tijd meer voor', vertelt Koenen.