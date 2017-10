Haagse PvdA begint 'guerrillaoorlog' tegen vocht en schimmel

DEN HAAG - De PvdA in de Haagse gemeenteraad gaat een 'guerrillaoorlog' beginnen om ervoor te zorgen dat vocht- en schimmel in woningen veel beter wordt aangepakt dan nu. De sociaal-democraten willen over ieder individueel pand waar de problemen opduiken, raadsvragen gaan stellen. Dit om ervoor te zorgen dat 'straat voor straat in kaart wordt gebracht waar de schimmel huist en wat ermee wordt gedaan', aldus raadslid Rajesh Ramnewash.

Hij kwam vorige week tijdens een commissievergadering in aanvaring met wethouder Joris Wijsmuller (HSP). Die vindt dat er op dit moment al wel veel gebeurt om de schimmel- en vochtproblemen in woningen aan te pakken. Er is inmiddels een schimmelexpert die mensen bijstaat, er zijn folders, filmpjes , een grondige aanpak van huizen met problemen, zegt de wethouder.De PvdA is het daarmee niet eens. Volgens hem is de situatie nu 'even slecht' als bijvoorbeeld een jaar geleden toen er ook veel aandacht was voor het probleem, onder meer omdat Omroep West een meldpunt in het leven riep . 'Ondanks dat de raad heeft gezegd 'het moet over zijn', merk ik bij bewoners en bewonersorganisaties nog steeds onmacht', aldus Ramnewash. 'Er wordt nog steeds niet gehandeld, er wordt nog steeds niet ingegrepen. De woningbouwcorporaties zijn gewoon heel erg laks en dat moet over zijn.'Volgens Ramnewash gebeurt tot nu toe alleen veel op papier. Maar daar moet het over mee zijn. 'Er wonen kinderen in ongezonde situaties. Daarom moeten veel meer woningen worden aangepakt. Huurders betalen huur. En die hebben recht op een fatsoenlijke, gezonde woning. Punt.' Daarom moet de gemeente rechtszaken aanspannen, boetes opleggen of het Rijk vragen in te grijpen, aldus het raadslid.Rabia El Yalte van de bewonersorganisatie De Paraplu beaamt dat er op dit moment nog niet heel veel gebeurt . Volgens haar komt dat vooral omdat de procedures traag zijn. Het duurt erg lang voordat mensen worden geholpen. 'Ik vind het heel rot om dit te vertellen, maar het is niet beter. Het duurt heel lang voordat mensen worden geholpen. 'Als je in een restaurant gaat zitten en je moeten uren wachten op je eten, ga je weg. Uit een huis kan je niet zo maar vertrekken. Daarom moet er iets veranderen.'De woningbouwcorporaties laten in een reactie weten samen met bewoners en gemeente 'te strijden' tegen vocht en schimmel in de woning. 'De oorzaak van vocht en schimmel kan variëren van een bouwkundig probleem tot onvoldoende ventileren. Vaak gaat het om een combinatie van oorzaken. Het probleem is dus vaak ingewikkeld', aldus een woordvoerder van Haag Wonen.Volgens haar is 'elke woning met schimmel er één teveel'. 'Daarom hebben gemeente en woningcorporaties Haag Wonen, Vestia, Staedion en Arcade in mei van dit jaar een onafhankelijk schimmelexpert aangesteld. Zodat we voor elke woning de juiste, definitieve oplossing vinden. Momenteel lopen er ongeveer 35 zaken bij deze expert. We roepen bewoners op om zich bij deze expert te melden bij hardnekkige problemen met vocht of schimmel.'Verder zeggen ze ook bij onderhoud aan de woningen goed te kijken of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn op dit gebied. 'En ten slotte richten gemeente en woningcorporaties Staedion, Haag Wonen en Vidomes het platform Gezond Wonen op, waarin we samenwerken met de GGD. Onderdeel daarvan is een website die binnenkort live gaat. Hier vinden bewoners tips om schimmel te voorkomen én raad als ze toch problemen ervaren met vocht en/of schimmel.'