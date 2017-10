Bestuurder zwaar ongeval N11 verdacht van drugsgebruik

De politie is onderweg naar het ongeval op de N11 (Foto: Omroep West)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een bestuurder die woensdagochtend betrokken was bij het grote ongeval op de N11 had vermoedelijk drugs gebruikt. Dat heeft een speekseltest uitgewezen, laat de politie weten. Een kleine vrachtwagen en een trailercombinatie waren op elkaar gebotst in Alphen aan den Rijn. Daardoor was de snelweg tussen Alphen en Leiden urenlang dicht.





Eén persoon, bijrijder in één van de bij het ongeluk betrokken voertuigen, is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens mediapartner Studio Alphen zou die persoon zwaargewond zijn geraakt.





Op het politiebureau is bloed van de bewuste bestuurder afgenomen. Daaruit moet exact blijken hoeveel drugs hij had gebruikt. Het rijbewijs van de bestuurder is inmiddels ingenomen.