Jubilaris Robin Haase naar ABN Amro-tennistoernooi

DEN HAAG - Robin Haase is toegevoegd aan het deelnemersveld van het 45ste ABN Amro World Tennis Tournament. Datzelfde geldt voor de Australische nummer 20 van de wereld Nick Kyrgios. Eerder maakte de organisatie van het toernooi al bekend dat Alexander Zverev, Grigor Dimitrov en Jo-Wilfried Tsonga vanaf 12 februari in het Rotterdamse Ahoy te bewonderen zijn.

Kyrgios is de 'Bad Boy' in het internationale tennis en incasseerde afgelopen jaren al voor tienduizenden euro's aan boetes. Hij zou eigenlijk dit jaar al debuteren in Rotterdam. De 22-jarige Australiër wilde echter liever aanwezig zijn bij het jaarlijkse NBA All Star-weekend, waar hij samen met andere beroemdheden zou meedoen in de Celebrity All-Star Game.Voor toernooidirecteur Richard Krajicek was dat geen belemmering om hem nogmaals uit te nodigen. 'Kyrgios is in meerdere opzichten een spraakmakende speler, maar zijn briljante tennis staat bij mij voorop', zegt hij. 'Het is mooi dat de fans in Nederland nu eindelijk live kennis met hem zullen kunnen maken', laat de oud-winnaar van Wimbledon weten.Hagenaar Haase neemt voor de tiende keer deel aan het grootste tennistoernooi van Nederland. 'Robin is van grote waarde voor het toernooi en voor het Nederlandse tennis', beseft Krajicek. 'Hij staat nu bijna zeven jaar onafgebroken in de top-100 van de wereld en heeft ook dit jaar weer mooie dingen laten zien. We zijn daarom blij dat hij ook in 2018 weer van de partij is.'