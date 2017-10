Koe springt in sloot en bezoekt buren

Foto: Flashlight Fotografie

SASSENHEIM - Echt lekker weer voor een frisse duik was het niet. Toch raakte een koe woensdagavond te water in Sassenheim. De boer wilde haar weer op het droge helpen, maar het dier dacht daar anders over en sprong aan de overkant een woonerf aan de Jan Mollstraat op.