Laatste Scheveningse Wassenaar van Wassenaar Snacks met pensioen

DEN HAAG - Het is donderdag een historische dag voor Scheveningen in het algemeen en Wassenaar Snacks in het bijzonder. Bij de 'beste snackbar van Nederland' doet de laatste 'Wassenaar' de deur dicht. Sjaak, broer van oprichter Joop, gaat met pensioen.

'Donderdag komt mijn eerste AOW binnen, dan ben ik 65 en 9 maanden', zegt Sjaak er zelf over. 'Ik ben op mijn twaalfde bij Joop begonnen, altijd tot wel 80 uur per week gewerkt. Ik ga nu wat meer tijd aan mijn hobby's besteden.'Maar de zaak blijft bestaan, en blijft ook Wassenaar heten. 'Ik zou wel gek zijn om dat te veranderen', zegt eigenaar Albert Verheij, zelf ook op zijn tiende voor het eerst bij Joop mocht helpen saté's te prikken. De zaak staat al jaren in Scheveningen en wijde omtrek bekend om zijn zelfgemaakte culinaire snacks. Daar is Joop in 1960 mee begonnen, dat heeft Sjaak uitgebouwd en zet Albert zeker weten voort.Wassenaar Snacks werd in 2008 om zijn verse, zelfbereide heerlijkheden bekroond met twee snacksterren. Kok Pierre Wind en dichter/schrijver Bart Chabot riepen in hun Grote Junkfoodboek 'Patatje Oorlog' de oude zaak van Joop Wassenaar daarmee uit tot 'beste snackbar van Nederland'.'Iedereen zegt nog steeds:. Maar die is al 20 jaar weg', zegt Sjaak. 'Veel klanten noemen mij nu Joop, maar Albert ook. Iedereen heet hier eigenlijk Joop. Wel zo makkelijk.' Gelukkig belooft 'Joop' ook na zijn pensioen te komen helpen. Volgens 'Joop' is hij altijd welkom. En Joop trouwens ook.