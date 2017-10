'Arbitragezaak tussen Simeon Tienpont en Team AkzoNobel'

DEN HAAG - Simeon Tienpont wil via arbitrage zijn plek aan boord bij Team AkzoNobel in de Volvo Ocean Race terugkrijgen. De zaak dient vrijdag bij het Nederlands Arbitrage Instituut, twee dagen voor de start van de eerste etappe van Alicante naar Lissabon, meldt de NOS. Steam Ocean Racing, het managementbedrijf van Tienpont, wil de arbitragezaak bevestigen noch ontkennen.

Tienponts bedrijf werd vorige week vrijdag, een dag voor de havenrace in Alicante, op non-actief gezet door AkzoNobel wegens contractbreuk, waarop Tienpont volgens de hoofdsponsor heeft afgezien van de rol als schipper . De 35-jarige Zuid-Hollander zelf ontkent de beschuldigingen en zegt dat de hoofdsponsor de financiële verplichtingen niet is nagekomen en dat hij is afgezet.Team AkzoNobel heeft dinsdag de Nieuw-Zeelander Brad Jackson aangesteld als schipper . Drie dagen eerder was de Deense schipper Nicolai Sehested nog aankondigd als tijdelijke vervanger Omroep West is volgende week bij de start van de Volvo Ocean Race in Alicante en doet op radio, tv en de online kanalen uitgebreid verslag van het zeilevenement.