West Wekker: Historische dag voor Wassenaar Snacks en koe bezoekt buren

REGIO - Goedemorgen! Het regionale nieuws van gisteravond gemist? Geen zorgen, wij praten je weer bij. Wassenaar Snacks, de 'beste snackbar van Nederland', gaat voortaan verder zonder de laatste 'Wassenaar'. En in Sassenheim heeft een koe mensen laten schrikken door vanuit de sloot een woonerf op te springen. Dit is de West Wekker!





Het is een historische dag voor Scheveningen en in het bijzonder voor Wassenaar Snacks. Bij de volgens kok Pierre Wind en dichter Bart Chabot 'beste snackbar van Nederland' neemt Sjaak Wassenaar afscheid. De broer van oprichter Joop gaat met pensioen en hij is daarmee de laatste Wassenaar die stopt. De zaak blijft wel voortbestaan, onder dezelfde naam.Het was even schrikken voor bewoners en omstanders aan Jan Mollstraat in Sassenheim. Een te water geraakte koe sprong uit schrik een woonerf op. De brandweer moest eraan te pas komen om het dier in toom te houden. Met de nodige mankracht kon de tegenstribbelende koe weer in het aangrenzende weiland worden gezet.Vocht- en schimmelproblemen in woningen moeten veel beter worden aangepakt, vindt de PvdA in de Haagse gemeenteraad. De sociaal-demcratische partij kondigt een 'guerillaoorlog' aan om dit voor elkaar te krijgen. Over elk individueel pand wil de PvdA raadsvragen stellen. Omroep West riep meer dan een jaar geleden al een meldpunt in het leven.Om zijn plek in de Volvo Ocean Race aan boord bij Team AkzoNobel terug te krijgen, spant schipper Simeon Tienpont een arbitragezaak aan bij het Nederlands Arbitrage Instituut. Dat meldt de NOS. De zaak dient morgen, twee dagen voordat de eerste etappe in Alicante van start gaat. Het management van Tienpont wil de arbitragezaak bevestigen noch ontkennen.Eerst nog enkele wolkenvelden, daarna krijgen we meer zon. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 20 graden.Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.Deze week begint Jet op Landgoed Olmenhorst waar ze zich met de appeloogst bemoeit. Hier krijgt ze ook een appeltaart mee voor haar eindpunt: een echtpaar dat zestig jaar getrouwd is. Jet vraagt zich dan ook af: wat is het geheim van een goed huwelijk? Terwijl ze zich een weg baant door de voor- en achterdeuren van Lisserbroek en Lisse, probeert ze het antwoord te achterhalen. Intussen ontmoet ze kunstenaar Jan die op zolder een atelier heeft. Hier staat een ontroerend beeld dat hij voor zijn kleinzoon maakte. Ook ontmoet ze Aad, die graag over zijn kippen vertelt...