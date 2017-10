Jörgen Raymann plant 'End Polio Now-tulpen' in Keukenhof

LISSE - Cabaretier en tv-presentator Jörgen Raymann plant volgende week dinsdag End Polio Now-tulpen in de Keukenhof in Lisse. Dit gebeurt in het kader van World Polio Day.

End Polio Now is een actie om de wereld vrij te maken van kinderverlamming. Rond 1979 werden jaarlijks 350.000 kinderen door de ziekte getroffen. In 2017 zijn dat er nog elf. Tijdens deze dag wordt aandacht gevraagd voor het grootschalige vaccinatieprogramma tegen polio.



Keukenhof-tuinmedewerkers planten jaarlijks zeven miljoen bloembollen in het najaar. In het kader van End Polio Now worden zij hierbij op 24 oktober geholpen door Raymann. In het voorjaar staan de End Polio Now-tulpen in de Keukenhof in bloei.