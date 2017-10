N207 bij Gouda 's nachts dicht vanwege asfaltering

GOUDA - De N207 bij Gouda gaat tot en met zaterdag elke nacht dicht omdat de weg opnieuw geasfalteerd wordt. Alle werkzaamheden worden tussen 21.00 en 05.00 uur uitgevoerd.

Het verkeer vanuit Rotterdam richting Waddinxveen en Gouwe Park wordt omgeleid via de A20, de A12 (afrit Gouda), de N452 en de N207 bij de Coenecoopbrug. Verkeer richting Gouda en Westergouwe wordt omgeleid via de A12 (afrit Gouda), door Gouda en over het sluiseiland. De afsluiting duurt van 21.00 tot 05.00 uur.De wijk Westergouwe blijft vanuit Gouda bereikbaar via het sluiseiland. Er worden verkeersregelaars ingezet.