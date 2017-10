Fors meer hulpaanvragen cruisegangers bij Eurocross

Foto: Renate Sonneveld

LEIDEN - Het aantal hulpaanvragen van Nederlanders op cruisereis is dit jaar flink gestegen. Sinds januari van dit jaar meldden zich ruim honderd reizigers zich vanwege ziekte of een ongeval op een cruiseschip bij alarmcentrale Eurocross Assistance in Leiden. Dat zijn meer meldingen dan in heel 2015. Toen ontving de alarmcentrale in totaal 96 hulpvragen.





Volgens Eurocross zijn de drie meest voorkomende gevallen een val met bijvoorbeeld een gebroken enkel tot gevolg, infecties en hartklachten. Vorig jaar gingen 101.000 Nederlanders op cruisereis.



Eurocross waarschuwt dat je juist bij een cruisevakantie goed verzekerd op reis moet gaan. Hulp na een ongeval of ziekte aan boord van een cruiseschip brengt veel extra kosten met zich mee. Soms moet een vakantieganger met een helikopter van het schip gehaald worden. In extreme gevallen kunnen de kosten oplopen tot wel 100.000 euro.