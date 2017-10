Veel nieuwe gezichten op kieslijst VVD Den Haag: 'Echte Hagenaars met hart voor de stad'

DEN HAAG - De Haagse VVD gaat met veel nieuwe gezichten de verkiezingsstrijd in. Van de huidige vier raadsleden komt er nog maar één op een verkiesbare plek terug: fractievoorzitter Frans de Graaf. Hij staat op plek drie. Hij komt na een nieuw gezicht; Judith van Ginderen-Oudshoorn. Zij is de hoogste nieuwkomer op twee. Zij werkt in de zorg en komt - zoals de VVD het zelf omschrijft - uit ‘een echte ondernemersfamilie’.

Op plek vier staat Scheveninger Jan Pronk, niet te verwarren met de oud-PvdA-coryfee. Plaats vijf wordt bezet door oud-advocaat en tegenwoordig kunstbemiddelaar Det Regts. Saillant detail: zij is de echtgenote van schrijver en columnist Theo Monkhorst.Monkhorst is oud-fractievoorzitter van de VVD in de Haagse gemeenteraad, maar stapte eind 2013 over naar de Haagse Stadspartij (HSP) en zat zelfs in het campagneteam van die partij. Bij de onderhandelingen voor een nieuw college na de verkiezingen van 2014 was Monkhorst lid van het team van de HSP dat die gesprekken voerde.Op nummer zeven van de kieslijst van de VVD ook een bekend gezicht: Chris van der Helm. Hij stapte direct na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 uit de PVV. Dit vanwege de 'minder, minder, minder!'- uitspraken van partijleider Geert Wilders. 'Deze uitspraken maken van Nederland geen beter land en van Den Haag geen betere stad,' aldus Van der Helm destijds een verklaring.Het raadslid ging sindsdien als eenmansfractie door, maar hij was landelijk al lid van de VVD en stemde in de gemeenteraad ook altijd al mee met de liberalen. Sinds twee jaar schuift hij ook aan bij fractievergadering van de VVD. Nu stapt hij dus helemaal over.Op de lijst ontbreken de huidige raadsleden Monique van der Bijl, Iris Michels-Spee en Ingrid Michon. De eerste had al bekend gemaakt niet meer door te willen omdat zij een nieuwe baan heeft en die niet kan combineren met de politiek.Lijsttrekker en wethouder Boudewijn Revis is enthousiast over de lijst die in totaal vijftig namen telt. ‘Het zijn echte Hagenaars met een hart voor de stad en vanuit die gedacht de stad elk op hun eigen manier nog mooier willen maken. Van rasechte ondernemers tot voorzitters van bewonersvereniging, mensen die werken in de zorg tot het onderwijs.’ Volgens hem is de lijst een combinatie van voldoende politieke ervaring en een nieuw geluid.De voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, Petra Ginjaar, stelt in een verklaring dat zij veel mensen sprak die ‘veel inzet en passie’ hebben. Afdelingsvoorzitter Nicole Maes voegt daaraan toe dat sprake is van een ‘gebalanceerde’ groep mensen. ‘Wij moeten er zijn voor alle Hagenaars en dat moet je terugzien in de lijst.’De leden van de VVD stellen de definitieve lijst 21 november samen.