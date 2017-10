Gebedsdiensten of gastlezingen? Gemeente Den Haag en imam Fawaz treffen elkaar in rechtbank

DEN HAAG - In de Haagse rechtbank dient donderdag het kort geding dat de gemeente Den Haag heeft aangespannen tegen de Stichting Qanitoen van de omstreden imam Fawaz Jined. De gemeente eist dat de stichting stopt met de illegale gebedsdiensten in de islamitische boekenwinkel in de Cillierstraat.

Stichting Qanitoen heeft het pand in de Cillierstraat gekocht en hier een boekenwinkel geopend. Maar in de praktijk is de winkel volgens de gemeente en omwonenden een illegale moskee waar op vrijdag diensten gehouden worden.De gemeente wil dit niet en noemt de aanwezigheid van imam Fawaz 'zeer ongewenst' omdat hij een omstreden achtergrond heeft. Zo is hij al eens veroordeeld voor het sluiten van illegale islamitische huwelijken De gemeente grijpt het erfpachtcontract aan om de stichting te dwingen de boekenwinkel te sluiten. In dat contract staat volgens Den Haag dat er in het pand van Qanitoen alleen bedrijfsactiviteiten mogen plaatsvinden en dat er geen gebedsdiensten mogen worden gehouden. De Stichting Qanitoen stelt dat er geen sprake is van gebedsdiensten maar van gastlezingen die in elke boekhandel gehouden worden.Eerder legde het ministerie van Veiligheid en Justitie imam Fawaz een gebiedsverbod op van zes maanden voor de Schilderswijk en Transvaal vanwege het verkondigen van een intolerante boodschap '.