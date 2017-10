Geniet! Dit is waarschijnlijk de laatste warme dag van 2017

Met dit mooie weer zijn strandtentjes erg in trek. (Foto: ANP)

REGIO - Langzaamaan glijden we dieper de herfst in, al hebben we de laatste dagen bijzonder warm najaarsweer. Maar dat lijkt na vandaag echt voorbij: de herfst komt eraan.





Donderdagavond neemt de bewolking steeds verder toe en in de nacht gaat het regenen. Ook de nacht verloopt uitzonderlijk zacht: rond de 14 graden. Dat is normaal gesproken de middagtemperatuur eind oktober.



Herfst komt er nu echt aan



De temperatuur komt vrijdag niet meer boven 15 graden uit en er staat dan al een stevige wind en er drijven enkele buien over. Daarna wordt het steeds onstuimiger en komt er zaterdag een stormachtige wind langs. Op zondag wordt het ook echt gevoelig kouder: de temperatuur komt dan uit op slechts 12 graden. Kortom: herfst!



