Volvo Ocean Race voor dummies: dit moet je weten over de loodzware zeiltocht

Pasta Bolognese | Foto: Omroep West

De Volvo Ocean Race is een zeiltocht rond de wereld. De zeilers moeten elf etappes afleggen. De start is zaterdag in het Spaanse Alicante. Daarna zijn er tussenstops in Lissabon (Portugal), Kaapstad (Zuid-Afrika), Melbourne (Australië), Hong Kong (China), Guangzhou (China), weer Hong Kong, Auckland (Nieuw-Zeeland), Itajaí (Brazilië), Newport (VS), Cardiff (Wales), Gotebörg (Zweden) en eind juni uiteindelijk dus de finish in Den Haag. Het team met de meeste punten , wint de race. In totaal is de race 83.340 kilometer.Ongeveer negen maanden. Er kan gewisseld worden van team, maar de meesten zijn dus negen maanden van huis. De partners komen soms langs om snel een kus te geven, maar een opoffering voor het gezinsleven is het dus zeker. En dan hebben we de voorbereidingen nog niet eens meegenomen.Nee, er doen ook vrouwen mee. Achttien vrouwen staan ingeschreven voor de lange trip. De organisatie wil ook graag dat er meer vrouwen meedoen. Daarvoor zijn ook regels gemaakt. Die vind je hier . Toch blijft het vooralsnog vooral een mannenfeestje. 58 mannen staan aan de start.Negen maanden op zee. Je kunt je voorstellen: de wc is niet zo comfortabel als thuis. En omdat die boot niet vaak stilligt, moet je jezelf goed vasthouden. Zo ziet het er ongeveer uit:Meedoen aan een dergelijke race is niet voor iedereen weggelegd. Je moet goed getraind zijn, maar zelfs dan kunnen er onverwachte dingen gebeuren. Neem Hans Horrevoets. De Nederlander sloeg in 2006 overboord tijdens de etappe van New York naar Portsmouth. Zijn team draaide om en haalde hem op, maar het reanimeren had geen zin meer. Hij liet een vrouw en dochter achter.Slapen op een boot is lastig. Laat staan als die boot constant heen en weer gaat. Bovendien slapen de bemanningsleden zeer onregelmatig. Een nacht van 8 uur zit er niet in. De man in deze video vertelt dat hij soms maar 2,5 uur op een hele dag slaapt. En daar worden de beslissingen die gemaakt moeten worden niet beter van:De boten zijn zo lang op zee dat vers eten meenemen niet te doen is. Daarom komt het eten uit pakjes. Pasta bolognese bijvoorbeeld. Maar dan niet zoals we dat gewend zijn. Zo ziet één van de verpakkingen eruit:Tijdens de vorige editie van de Volvo Ocean Race was Den Haag een tussenstop van het evenement. Dat was in de zomer van 2017. Dat beviel goed en de stad wilde daarom ook een keer als finishplaats fungeren. Dat lukte. Daarvoor werd volgens wethouder Karsten Klein 750.000 euro geïnvesteerd De haven van Scheveningen zal er tijdens de finish dus flink anders uitzien dan normaal het geval is. Hoe precies? Dat zie je hier: