Vier maanden cel voor brute sigarettenroof

DEN HAAG - Drie Haagse tieners zijn veroordeeld tot 121 dagen cel voor een sigarettenroof in 's-Gravendeel, vlakbij Dordrecht. Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel tegen de jongens geëist.

Het drietal maakte onderdeel uit van een groep van zo'n zes tot acht mannen die op 1 mei inbraken bij de Albert Heijn in 's-Gravendeel. Op beelden is te zien dat de groep met zwaar gereedschap de deuren van het filiaal inslaat. Daarna storten ze zich op de sigarettenvoorraad achter de servicebalie.Na de inbraak volgt een klopjacht. Met twee snelle Audi's vlucht de groep over de A16. De snelweg wordt afgesloten. De politie zoekt met een helikopter. Bij de klopjacht lost de politie ook schoten.De politie weet uiteindelijk de drie jongens aan te houden . Zij moeten nu niet alleen vier maanden de cel in, maar ook een schadevergoeding van 3700 euro betalen. Dat bedrag is niet per persoon, maar moeten zij met zijn drieën betalen.