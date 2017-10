Jannie zoekt hoes om haar nieuwe tweedehands scootmobiel te beschermen tegen de regen

Foto: Pixabay

DEN HAAG - Jannie staat niet stabiel op haar benen en heeft daarom sinds 6 jaar een scootmobiel. Nu was ze vier maanden geleden helemaal in de gloria met haar nieuwe tweedehands scootmobiel met 4 wielen. Alleen is de berschermhoes kwijt. Daarom doet ze bij SuperDebby een oproep.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Jannie heeft de scootmobiel echt nodig. Ze is zo vaak gevallen, ook tijdens haar werk als concierge op een school. Dat deed ze 24 jaar lang. Onlangs kwam ze een oud leerling tegen. Een warm weerzien, zo warm zelfs dat de oud-leerlinge de scootmobiel van haar overleden vader aan Jannie heeft geschonken.



'Ik ben heel blij met deze scootmobiel. Mijn vorige had 3 wielen en daar durfde ik niet goed de bochten mee door. Nu met vier wielen ben ik weer helemaal mobiel', zegt Jannie,



Beschermhoes kwijt

Nu is ze de beschermhoes kwijtgeraakt. Zonde om deze mooie scootmobiel in de regen te laten staan. Jannie heeft een scootmobiel van Molenaar Elegance plus met zijspiegels. Daar zoekt ze een beschermhoes voor.



Heb je er toevallig nog een liggen, laat het ons weten! Mail naar superdebby@omroepwest.nl