Helena spaart Douwe Egberts punten voor haar Voedselbankgenoten

DELFT - Helena van de Hoeven uit Delft loopt bij de Voedselbank en kocht laatst van punten van Douwe Egberts een nieuw koffiezetapparaat. Ze was zo blij om weer eens iets nieuws in handen te hebben dat ze het haar Voedselbankgenoten ook zo gunt. Daarom spaart ze voor anderen punten van Douwe Egberts.

Helena is van het positieve en optimistische soort. Ze werkt hard en toch kan ze niet rondkomen. Ze vindt het vooral heel vervelend als er iets stuk gaat en er onverwachte uitgaven zijn. Zo ging een tijdje geleden haar koffiezetapparaat kapot.



Geld voor een nieuwe had ze niet, maar ze heeft het heel inventief opgelost. Via Facebook deed ze een oproep voor Douwe Egberts punten. Dat lukte en van die punten heeft ze een koffiezetapparaat gekocht.



Iets nieuws

'Het was zo fijn om weer eens iets nieuws in handen te hebben. Ik vind het helemaal niet erg om in tweedehands kleding te lopen en om huishoudelijke spullen bij de kringloop te kopen, maar soms het is zo fijn iets nieuws uit de verpakking te halen. Dat gevoel gun ik eigenlijk iedereen die bij de Voedselbank loopt', zegt Helena.



Daarom zou ze graag punten sparen van Douwe Egberts zodat andere mensen van de Voedselbank ook een nieuw koffiezetapparaat kunnen krijgen met de feestdagen. 'Ik schaf ze dan aan in de aanbieding', zegt Helena. Ze start niet bij nul. Ze heeft nog 9.000 punten over van haar eigen Facebook-actie.



Dus heb je Douwe Egberts punten? Lever ze af bij Superdebby en wij zorgen dat Helena er koffiezetapparaten van kan kopen voor haar Voedselbankgenoten. Stuur ze naar:



