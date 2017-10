'Gemeente Den Haag voert hetze tegen imam Fawaz en zijn stichting'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag voert een hetze tegen de stichting Qanitoen. Dat vindt de stichting van de omstreden imam Fawaz. De gemeente heeft een kort geding aangespannen tegen de stichting omdat de islamitische boekenwinkel van Qanitoen in de Cillierstraat volgens het stadsbestuur in werkelijkheid een illegale moskee is. Den Haag wil dat de gebedsdiensten stoppen.

De stichting Qanitoen ontkent dat in de boekenwinkel gebedsdiensten worden gehouden. 'Er zijn koranlessen, bezoekers kunnen boeken lezen en lenen en als er behoefte aan is, dan kan er gebeden worden,' stelde advocaat Menno de Boorder van stichting Qanitoen. Maar dat maakt de boekenwinkel nog geen moskee.' Volgens de advocaat heeft de gemeente het gemunt op de stichting. 'Qanitoen wordt stelselmatig tegengewerkt door de gemeente.' Het wordt de stichting volgens de advocaat onmogelijk gemaakt om huisvesting in Den Haag te krijgen. 'Bovendien suggereert de gemeente dat Qanitoen en imam Fawaz sympathie hebben voor IS en hiervoor werven. Dat is niet waar. De gemeente wekt de indruk dat salafistische moslims aanhangers zijn van IS en beschuldigt ze dus van terrorisme. Daar is totaal geen grondslag voor.'De gemeente ontkent dat het stadsbestuur een hetze voert tegen de Qanitoen. De stichting houdt zich niet aan de afspraken in het erfpachtcontract , zegt de gemeente. In dat contract staat dat er alleen bedrijfsactiviteiten mogen plaatsvinden en geen maatschappelijke zoals gebedsdiensten.'Er worden elke week gebedsdiensten gehouden, ook afgelopen vrijdag 13 oktober weer' , zei Alain de Jonge, advocaat van de gemeente. 'Omwonenden hebben daar last van en voelen zich onveilig.'Volgens de advocaat van de gemeente is de stichting Qanitoen geregeld gewezen op het feit dat de stichting zich niet aan de afspraken houdt. 'Maar de gemeente wordt keer op keer genegeerd.'De gemeente wil dat de stichting stopt met de gebedsdiensten omdat imam Fawaz een omstreden achtergrond heeft. Zo is hij al eens veroordeeld voor het sluiten van illegale islamitische huwelijken. Fawaz heeft al een gebiedsverbod opgelegd gekregen voor Transvaal en de Schilderswijk omdat hij een 'intolerante boodschap' verkondigd.De rechter doet over twee weken uitspraak.