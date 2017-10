Haags bierfestival dag korter door slecht weer: 'We maken het vrijdag extra gezellig'

DEN HAAG - Het Haagse Biermarkt Herfstbierfestival is ingekort tot een dag. Vanwege het te verwachten onstuimige herfstweer is de zaterdag afgelast. De vrijdag gaat wel gewoon door.

'Na een kritische blik op de weersvoorspellingen hebben wij een grote knoop doorgehakt: alleen op vrijdag een Herfstbierfestival', schrijft de organisatie op Facebook. 'Voor de zaterdag is een stevige zuidwester voorspeld met windstoten tot windkracht 8 á 9. We kunnen de veiligheid van de bezoekers en brouwers bij zulke omstandigheden niet garanderen.'Bierliefhebbers kunnen vrijdag meer dan 100 speciale seizoensbieren proeven. Het festival loopt van de Grote Markt de hoek om naar de Grote Marktstraat. Naast bier is er te genieten van onder anderen live gypsy jazz en Franse liedjes van Pierre et les Optimistes. De organisatie: 'De vrijdag gaat gewoon door en we maken het die dag extra gezellig met alle heaters van de zaterdag, overdekte kraampjes, plaids en live optredens.'Onder de aanwezige brouwerijen zijn veel Haagse brouwers. Met een speciaal kristallen proefglas kunnen bezoekers op zoek naar hun favoriet.