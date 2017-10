TenneT noemt 'ritstechniek' succes: minder overlast bij aanleg hoogspanningsleidingen

HAZERSWOUDE-DORP - Om de overlast bij de aanleg van hoogspanningsverbindingen te verminderen, heeft netbeheerder TenneT iets nieuws verzonnen: een 'ritstechniek'. Die is voor het eerst toegepast bij de aanleg van de verbinding tussen Leiderdorp en Hazerswoude-Dorp, onderdeel van het project Randstad 380 kV.

In Nederland is het gebruikelijk om alle nieuwe hoogspanningsverbindingen onder de grond aan te leggen. Om dit te kunnen doen, wordt er geboord of worden sleuven gegraven. Die sleuven zijn soms wel tussen de twee en zes meter breed en twee meter diep. Die techniek is volgens TenneT niet alleen kostbaar, maar heeft ook een behoorlijke impact op de omgeving.De nieuwe ‘ritstechniek’ brengt in één moeite een compleet hoogspanningscircuit -drie kabels met daar bovenop afdekplaten en daaronder glasvezelmantelbuizen - onder de grond op een diepte van ongeveer 2,5 meter.Bij deze techniek wordt de grond niet opengegraven, maar ‘opengeritst' door een soort ploeg. Vervolgens wordt de hoogspanningskabel erin gelegd waarna meteen de grond weer ‘dichtgeritst' wordt.De doorlooptijd van de werkzaamheden wordt hierdoor volgens TenneT flink korter. Waar voorheen soms anderhalve maand nodig was om een kilometer kabeltracé -bestaande uit zes kabels- aan te leggen, gebeurt dit nu in ongeveer een week tijd. Daarnaast is deze techniek beduidend minder belastend voor de perceeleigenaren omdat er niet gegraven hoeft te worden.