Eigenaar Bianca dolblij na soap om demente poes: 'Miep mag blijven!'

DEN HAAG - 'Je hoort misschien al aan mijn toon met wat voor nieuws ik bel?' Bianca Borsten is duidelijk in jubelstemming. Ze heeft dan ook goed nieuws: 'Miep mag blijven!' De demente poes zou moeten verdwijnen vanwege de herstructurering van de buurt, maar de eigenaren van de poes hebben samen met woningcorporatie Haag Wonen nu toch een oplossing gevonden.

Miep werd zeven jaar geleden in de Haagse wijk Dreven en Gaarden gedumpt. Buurtbewoners Bianca en Lenie Borsten gaven haar eten, waardoor ze in hun tuin bleef hangen. 'Omdat ze niet met onze binnenhuiskatten om kon gaan, hebben we een huisje voor haar gebouwd in de tuin en haar Miep genoemd.'Maar een jaar geleden begon het getwist om het huisje van Miep . De Vereniging van Eigenaren (VvE) besloot alle tuinen strak te trekken. 'De tuinen zijn gemeenschappelijk bezit. In het verleden zijn deze wel gebruikt als eigen tuin. De tuinen worden strak getrokken om daar verandering in te brengen', aldus Haag Wonen.De herstructurering begint eind oktober. Daarom moeten de eigenaren hun tuinen voor maandag 23 oktober leeghalen. En dus ook het huisje van Miep. Bianca vond dat ze te laat was ingelicht dat het huisje van de poes moest verdwijnen, Haag Wonen ontkende dat.Een ander huis vinden lukte op korte termijn niet. 'Ik dacht dat ze mocht blijven, maar nu wordt ze dement en moet ze plotseling weg', vertelde een geëmotioneerde Bianca begin deze week. Uit wanhoop startte ze zelfs een petitie.De enige emotie die er donderdag bij Bianca te horen is, is blijdschap. 'Haag Wonen is vandaag langs geweest in de straat en we hebben een heel goed gesprek gehad.' Met een goede uitkomst: Miep hoeft toch niet weg.'Er is gewoon grote kortsluiting geweest tussen alle partijen, maar nu hebben we goede afspraken gemaakt.' Er mag een hok voor Miep in de straat blijven staan, als die maar aan de eisen van Haag Wonen voldoet. 'Het is voor ons heel belangrijk dat we er samen uitkomen en dat is nu gelukkig gelukt', laat een woordvoerster van Haag Wonen weten.Er komt dus een nieuw hok voor de demente poes. Dat hok zal gemaakt worden door de buurman van Bianca en Lenie. Omdat het nieuwe onderkomen in het straatbeeld moet passen, zal het in de kleuren van de gevel geschilderd worden.Tijdens de werkzaamheden zal Miep wel even van haar plek moeten. 'Daar kunnen we niet omheen, er moet gewerkt worden', vertelt de woordvoerster. Maar Bianca heeft ook daar een oplossing voor bedacht, zodat Miep niet dakloos is. 'Als de werkzaamheden 's ochtends beginnen, halen we haar hok weg en zetten die onder de brievenbus. Aan het einde van de dag zetten we het dan weer op de plek waar ze het kan vinden.'