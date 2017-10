Kiki Bertens plaatst zich voor toernooi waarbij alleen crème de la crème welkom is

Bertens na haar toernooizege in Gstaad. | Foto: ANP

DEN HAAG - Kiki Bertens en haar dubbelpartner Johanna Larsson zijn als achtste en laatste koppel toegelaten tot de WTA Finals in Singapore. Ze plaatsten zich voor het finaletoernooi omdat de concurrenten voor die plaats, de Japanse Shuko Aoyama en de Chinese Yang Zhaoxuan, in Luxemburg in de eerste ronde werden uitgeschakeld.





Bertens en Larsson moesten op het toernooi in Luxemburg zelf de halve finales halen om zich op eigen kracht te verzekeren van de WTA Finals. Nadat ze zeker waren van plaatsing, trokken de speelsters zich terug.



Aoyama en Zhaoxuan waren net als Bertens en Larsson in de race voor de laatste startplek. De tennissters verloren woensdagavond in drie sets van de Roemeense Mihaela Buzarnescu en de de Georgische Oksana Kalasjnikova. Daardoor kunnen ze het Nederlands/Zweedse koppel niet meer inhalen.