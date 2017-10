Cupcakes bakken voor Afrika

LEIDEN - Kinderen van de Leidse Buitenschoolse Opvang (BSO) De Batavieren hebben donderdag cupcakes gebakken om geld op te halen voor SOS Kinderdorpen. ‘Aan de Bakdag’ is een landelijk initiatief van SOS Kinderdorpen en een grote cupcake fabrikant. Met de opbrengst worden schoolkinderen in Guinee-Bissau geholpen.

In het Afrikaanse land heeft SOS Kinderdorpen vorig jaar intensief samengewerkt met zes basisscholen. Hierdoor verbeterde de kwaliteit van onderwijs op deze scholen. Zo gaan er nu meer kinderen over naar de volgende klas, wordt er minder gespijbeld en zijn er minder kinderen die geheel uitvallen van school. Ook geven de leraren beter les doordat ze bijscholing kregen en kunnen dankzij beurzen nu ook de armste kinderen naar school.Bij BSO de Batevieren in Leiden gingen donderdag zo'n dertig kinderen en hun begeleiders de cupcakes maken, versieren en bakken. 'Ik vind het heel belangrijk om geld op te halen voor de kinderen in Afrika,' vertelt Carmen terwijl ze het beslag staat te kloppen met een garde. 'Iedereen heeft recht op goed onderwijs of je nu in Nederland woont of in Afrika.' Met de steun van honderden BSO's die in actie komen kan SOS Kinderdorpen nog eens extra zes basisscholen helpen.