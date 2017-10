Dinsdag 24 oktober in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 24 oktober ziet u de volgende zaken:

Geschreven door Team West

- Een bedrijf aan de Hoofdweg Zuid in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt overvallen. Twee mannen die op een opvallende motorscooter rijden worden daarvoor gezocht.

- We tonen beelden van twee mannen die worden gezocht voor een steekpartij in Zoetermeer, waarbij een 38-jarige vrouw gewond raakt.

- Bij Mediamarkt in Rijswijk en bij Amac in Zoetermeer zijn dure producten van Apple gestolen. In beide gevallen zijn er duidelijke beelden van de verdachten.

- Het onderzoek naar een dodelijke schietpartij in de Gravin Marialaan in Leidschendam in september 2014 loopt nog steeds. De verdachten zijn vrijgesproken en staan binnenkort tijdens het hoger beroep opnieuw voor de rechter. De politie heeft nog de nodige vragen over de zaak.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.