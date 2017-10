VV Katwijk is net zo goed als Manchester City

Foto: Orange Pictures

KATWIJK - Niet Feyenoord, maar VV Katwijk zou in de Champions League tegen Manchester City moeten spelen. De mannen in oranje zijn namelijk in bloedvorm. Op de hele wereld is alleen City over de laatste tien wedstrijden net iéts beter.





Het kan dus nog net een plekje beter. Misschien lukt dat dit weekend. Katwijk speelt tegen Barendrecht. Manchester City tegen Burnley. Hopen dus dat die laatste ploeg onze mannen nog een plekje kan laten stijgen.



De Katwijkers wonnen hun laatste tien wedstrijden allemaal. Op de website transfermarkt.de worden statistieken over de laatste tien wedstrijden van de drie hoogste competities per land gebundeld. Alleen Manchester City en HJK Helsinki hebben ook 30 punten uit 10 duels. Katwijk heeft een beter doelsaldo dan de Finnen, maar City deed het 7 doelpunten beter.