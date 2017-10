Gevangene die psychologe aanviel blijft langer in cel

DEN HAAG - De 27-jarige man die deze zomer een psychologe wilde wurgen en met glas wilde steken in de gevangenis in Alphen aan den Rijn, blijft in de cel zitten. Dat heeft de rechter donderdag bepaald. Kamal A. wordt verdacht van poging tot moord.

Op 7 juli viel Kamal A. een psychologe aan. Hij had een gesprek met de vrouw en werd vanwege zijn agressieve verleden begeleid door extra bewakers. Met een stuk glas probeerde hij haar keel door te snijden en daarna kneep hij haar keel dicht. De bewakers konden A. op tijd stoppen.Volgens de advocaat van Kamal A. viel het wurgen wel mee, want 'de vrouw kon nog gillen en ademhalen'. Ook heeft de advocaat op foto's van het slachtoffer alleen schaafwonden gezien. Hij vindt dus dat er van snijden geen sprake is. 'Natuurlijk is het heftig wat er is gebeurd, maar de officier van justitie spiegelt het nog erger voor.'De advocaat van A. vroeg om schorsing, maar de rechter vindt dat de verdachte in voorlopige hechtenis moet blijven, totdat zijn zaak inhoudelijk wordt behandeld. De zaak staat gepland voor 19 december. Het onderzoek is afgerond.A. zit inmiddels niet meer vast in Alphen aan den Rijn, maar in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Hij zit een straf uit voor beroving, brandstichting en mishandeling. In 2015 mishandelde hij een medewerker van de GGZ in Leidschendam.