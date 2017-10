Aannemer kraanongeluk Alphen in de problemen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Eén van de bedrijven die betrokken was bij het kraanongeluk met de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn verkeert in zwaar weer. Het Friese BSB Staalbouw, dat brugdekken bouwt, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

De werkzaamheden van BSB Staalbouw zijn tot nader order stilgelegd. Het is niet bekend of er een verband is met het kraanongeluk in 2015.Afgelopen maandag begon BSB Staalbouw met het groot onderhoud van een brug in Groningen. Rijkswaterstaat meldt dat de werkzaamheden woensdag zijn gestaakt omdat BSB Staalbouw surseance van betaling heeft aangevraagd.De hoofdaannemer van het Julianabrug-project was Mourik. De firma was verantwoordelijk voor alle technische renovaties. BSB Staalbouw droeg zorg voor het brugdek. De twee bedrijven hadden met afstand het grootste aandeel in het project.Mourik en BSB Staalbouw huurden de hijskranen in bij Peinemann. Koninklijke Van der Wees verzorgde het transport op pontons.