Constantijn Huygens brengt Gemeentebelangen op idee: 'Geen woorden maar beelden'

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - 'Alleen maar papier, papier en nog eens papier.' Het is Constantijn Huygens, de 'vader' van Constantijn jr en Christiaan, die zich in buitenplaats Hofwijck over een stapel paperassen buigt en het even niet meer ziet zitten. Maar zijn assistent Jacobus biedt uitkomst. 'Geen woorden, maar beelden.'

Het lijkt een soort historisch drama over de familie Huygens, met de acteur Stefan Evenblij in de rol van die Jacobus. Maar opeens verschijnt daar Hans Peter Klazenga in beeld, de lijsttrekker van Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV). 'Beelden zeggen meer dan duizenden woorden', spreekt hij in navolging van een van de beroemdste oud-bewoners van de gemeente.Vervolgens deed hij een oproep aan de inwoners van de gemeente om foto's en filmpjes in te sturen van plekken die zij belangrijk vinden. Op die manier kunnen mensen bijdragen aan het verkiezingsprogramma van de partij.Het is de tweede ludieke campagnefilm van de lokale partij. De eerste werd op Facebook meer dan 4000 keer bekeken . Klazenga: 'Veel partijen schrijven zelf een verkiezingsprogramma en dan is het klaar. Wij willen de bewoners erbij betrekken, wij willen horen wat er leeft in de wijken. Maar dan op een verfrissende manier.' En die manier is dus via de video bewoners oproepen om zelf met beelden te komen van plekken die aandacht verdienen.Het maken van het historisch drama is een idee van Evenblij, zegt Klazenga. 'Die helpt ons, want hij wil dat wij de grootste worden.'