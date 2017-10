Egeltje Wee twee keer onder het mes: 'Hij had zijn beugel losgewrikt'

Foto: Dierenkliniek de Grauw

REEUWIJK - Het is geen makkelijke week voor egeltje Wee. Het diertje uit Reeuwijk kwam dinsdag zwaargewond aan in dierenkliniek de Grauw in Zoetermeer. Daar kreeg het beestje een beugel. Maar donderdag moest hij weer onder het mes: hij had de beugel losgewrikt. 'Het zijn taaie beesten', vertelt een woordvoerder van de opvang.





Het beestje kreeg een beugeltje, dat vier weken moest blijven zitten. Na twee dagen ging het helaas fout. Wee moest weer naar de dierenarts, omdat hij zijn beugel had losgewrikt.



Weer onder het mes dus. Toch denkt de dierenopvang dat het goed kan komen met de gewonde egel. 'Het is lastig, maar het kan zeker nog wat worden.' De kliniek hoopt dat Wee bij de opvang voldoende kan herstellen om weer uitgezet te worden.



Foto: Dierenkliniek de Grauw

