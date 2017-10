Taxi-inbreker actief in Zoetermeer: 'Steeds hetzelfde trucje, ik baal ervan'

ZOETERMEER - In Zoetermeer is een taxi-inbreker actief. Sinds augustus werd zeker 15 keer ingebroken in taxi's. Vaak wordt er niet eens iets meegenomen, maar de schade is groot. 'Iedere reparatie kost duizend euro en ik ben mijn taxi een dag kwijt', zegt de eigenaar van Speedtax.

In de nacht van woensdag op donderdag is er voor de vierde keer een ruit ingeslagen van een taxi van Khaled Fedaie van Speedtax. 'Steeds hetzelfde trucje, ik baal ervan.' Hij heeft geen idee wie erachter zit. 'Wie doet zoiets? Ik weet het echt niet.'Ook Donald Lakemond van A12 Taxi is bestolen. 'Twee keer, twee nachten na elkaar. De eerste keer was er niets weg. De tweede keer nam de dief alleen een pinapparaatje mee. De portemonnee van de chauffeur had hij laten liggen.'Bij een schadeherstelbedrijf aan de Wiltonstraat in Zoetermeer kwamen deze week vier taxi's binnen. 'Allemaal dezelfde schade, een ingeslagen zijruit. Repareren kost honderden euro's,' zegt garagemedewerker Izat Sayd.Volgens de politie is het opvallend dat de dief alleen taxi's uitkiest. 'De werkwijze is steeds hetzelfde. De dader tikt een raam in, neemt soms wat spullen mee en soms helemaal niks,' zegt een woordvoerder. 'We nemen het mee in de surveillance, verder kunnen we niet zoveel doen. De dader slaat toe in heel Zoetermeer.'Het enige advies dat de politie aan de taxichauffeurs kan geven: 'Zorg dat er geen spullen in het zicht liggen en sluit de auto goed af.' De taxibedrijven lachen om die goede raad. 'Ik heb een alarm, maar als dat afgaat is de dader al gevlogen,' zegt Lakemond. 'Ik baal ervan dat de politie niets doet', vult Fedaie aan.