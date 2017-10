Molen 's Gravenzande krijgt voor eind van het jaar weer nieuwe wieken

'S-GRAVENZANDE - De wieken van de korenmolen in 's-Gravenzande worden waarschijnlijk nog voor het eind van het jaar vervangen. Dat zegt de stichting die het gebouw beheert. De molen staat stil sinds februari omdat de bouten in het wiekenkruis niet goed zijn.

Het wordt het derde stel wieken binnen een paar jaar. Op 6 februari 2014 braken de wieken af tijdens een storm. Op advies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) werden de nieuwe wieken op een nieuwe manier gemaakt, namelijk met vier losse roeden in plaats van twee doorlopende. Die vier roeden werden met bouten bevestigd aan het wiekenkruis. Maar begin dit jaar bleek bij een aantal molens dat de bouten los konden raken en dat de bevestiging kon roesten.Molens met de nieuwe constructie werden stilgezet. In heel Nederland gaat het om 48 machines. De Stichting 's Gravenzandse korenmolen handelde snel toen dit bekend werd, en vroeg een offerte aan bij de aannemer die de huidige wieken heeft gemaakt.Ook de goedkeuring van het ministerie kwam snel, omdat OC&W zich verantwoordelijk voelt voor het probleem, waardoor er waarschijnlijk al dit jaar met de vervanging kan worden begonnen. De molen in 's-Gravenzande is daarmee één van de eerste die wordt gerepareerd.'Er komen weer twee doorlopende roeden, en niet vier halve,' vertelt secretaris Folkert Post van de stichting. 'De smid die ze maakt, heeft ook een methode ontwikkeld om ze in één keer in een bad met zink te dompelen. Daarmee ga je roestvorming tegen. Dat is nieuw in vergelijking met een jaar of tien geleden.'Post hoopt dat de molen hierna er weer tientallen jaren tegenaan kan. 'Dit wordt mijn derde set wieken in een paar jaar, ik vind het nou wel mooi. Het is balen, de molen moet gewoon draaien. Dat is leuk voor het dorp en voor de molenaars.'In de regio zijn nog twee andere molens met hetzelfde probleem. De 'zesde molen' in Haastrecht , de enige overlevende van een serie van zeven watermolens rond de polder De Hooge Boezem, en De Geregtigheid in Katwijk aan den Rijn.De Haastrechtse molen is eigendom van het Zuid-Hollands landschap. Dat laat weten dat eerst de lopende renovatie van het waterrad afgerond zal worden, maar dat de wieken daarna zullen volgen. Daar is alleen nog geen plan voor ingediend. 'Maar we willen natuurlijk wel dat het waterrad kan draaien als het straks klaar is,' aldus de woordvoerder.Of er plannen zijn voor de Katwijkse molen is niet duidelijk. De stichting die deze molen beheert heeft nog niet gereageerd.