Fugro vooralsnog niet betrokken bij nieuwe zoektocht Maleisië naar MH370

LEIDSCHENDAM - Maleisië start zonder de Leidschendamse bodemonderzoeker Fugro toch weer een zoektocht naar het vermiste toestel van Malaysia Airlines. Dat laat een woordvoerder van het bedrijf desgevraagd weten. Vlucht MH370 verdween ruim drie jaar geleden in het zuiden van de Indische Oceaan, op weg naar Peking vanaf Kuala Lumpur, met 239 mensen aan boord. De zoektocht is eerder dit jaar gestaakt.

Maleisië, Australië en China hebben al die tijd vruchteloos gezocht. Bij de zoektocht was bodemonderzoeker Fugro uit Leidschendam betrokken. Het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity heeft zich gemeld bij Maleisië met wie onderhandelingen voor een nieuwe speurtocht zijn gestart, zei een onderminister.De verdwijning van de MH370 is een van de grootste mysteries in de geschiedenis van de luchtvaart. Er zijn alleen drie brokstukken van het vliegtuig gevonden, die waren aangespoeld op de eilanden Mauritius, het Franse Réunion en een eiland voor de kust van Tanzania. Tijdens de speuractie werd meer dan 120.000 vierkante kilometer van de oceaanbodem afgezocht, op duizenden kilometers afstand van Australië.