Zorgen over drugsoverlast in Haagse Notenbuurt

DEN HAAG - Het D66 en het CDA in maken zich zorgen over drugsoverlast in de Notenbuurt in Den Haag. Bewoners vinden daar steeds vinden steeds vaker achtergelaten naalden en andere attributen die te maken hebben met harddrugsgebruik, hebben de partijen gehoord van het wijkberaad.

Ook de toename van het aantal mensen dat niet in de wijk woont, maar er wel rondhangt doet vermoeden dat er misschien ook in harddrugs wordt gehandeld, aldus de partijen.Zij willen dat er snel wordt opgetreden. 'In geen enkele woonwijk zouden kinderen bij het buitenspelen het gevaar moeten lopen om drugsnaalden te vinden. Deze overlast moet dus zo snel mogelijk de kop in worden gedrukt', aldus D66-fractieleider Robert van Asten.Ook het CDA maakt zich ernstig zorgen, stelt raadslid Michel Rogier. 'Jarenlang werken we samen met de buurt, de politie en de gemeente om de omgeving van het Notenplein veiliger te maken en daar zijn we goed in geslaagd. We mogen nu de aandacht niet laten verslappen en daarom is snelle actie hard nodig.'