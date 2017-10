André van Duin weet nog niet of hij blijft bij Heel Holland Bakt

Foto: talkshow FRITS!

DEN HAAG - We weten nog niet wie de winnaar is van het vijfde seizoen van Heel Holland Bakt, maar dat het programma terugkeert bij Omroep Max staat tot 2020 vast. Het is alleen nog niet bekend wie het bakprogramma gaat presenteren.

Van Duin vervangt de voormalig presentatrice Martine Bijl, zij herstelt van een hersenbloeding. en wordt behandeld voor een depressie. In talkshow FRITS! van Omroep West vertelt de komiek dat het weer goed gaat met Bijl. Maar of ze terugkeert bij Heel Holland Bakt is nog maar de vraag. 'Het zijn lange dagen, op dit moment vind ze dat zelf nog te vermoeiend', aldus Van Duin.De finale van Heel Holland Bakt wordt zondagavond 22 oktober uitgezonden op NPO 1. Voor de Rijnsburgse Ine Paauw eindigde het bakavontuur in de halve finale.

