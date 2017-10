Divali zorgt voor topdrukte bij Haagse winkelier in Transvaal

DEN HAAG - Het is voor Hindoestanen één van de belangrijkste feesten van het jaar: Divali, beter bekend als het Lichtfeest. Voor Ramon is dit één van de drukste dagen van het jaar. Hij heeft een winkel in de Haagse wijk Transvaal, waar veel Hindoestanen wonen, en verkoopt veel spullen voor Divali.

De meest verkochte producten zijn dia's en alles dat met licht te maken heeft, vertelt Ramon. 'Divali is een Lichtfeest. Je doet een lichtje aan om bewust te worden van het licht in jezelf dat naar buiten moet stralen', legt de winkelier uit. 'Het licht geeft warmte en die warmte delen wij met elkaar.'Divali is een familiefeest à la Kerstmis, maar op z'n Hindoestaans, met veel pracht en praal. Thuis worden lichtjes aangestoken, er wordt ook geen vlees gegeten tijdens de vijf dagen waarin Divali wordt gevierd. 'Divali is ook de overwinning van goed op kwaad', zegt een Hindoestaanse man met een zakje vol lichtjes. 'Dat hebben wij nodig op aarde, vrede'.In de Hindoetempel in de wijk worden ook de eerste lichtjes aangestoken voor het feest. Daar wordt donderdagavond ook het rituele gebed gehouden, maar ironisch genoeg hoopt de tempelvoorzitter Soekdew Ramdhani dat mensen thuis blijven. 'Wij hebben mensen doorgegeven dat ze thuis moeten blijven, want als ze de lichtjes aandoen moeten ze goed opletten dat er niks verkeerds gebeurd', zegt hij.Maar Hindoeïsme gaat mee met de tijd. Ramon laat trots de nieuwe, brandveilige ontwikkeling zien. 'Wat wij meemaken in 2017 is dat het traditionele kleibakje met lichtje nu ledverlichting is geworden. Het wordt steeds gekker', stelt Ramon.