COLUMN: De Nachtwacht

ZOETERMEER - Op zich is er natuurlijk helemaal niks mis mee. Als alle kinderen in Nederland uitgebreid kennis maken met de Nederlandse geschiedenis. De Nachtwacht, de VOC, de waterlinie, enzovoorts. Een beetje kennis en cultuur, daar is nog nooit iemand slechter van geworden. Mits het verhaal natuurlijk eerlijk verteld wordt en er ook wordt stilgestaan bij de minder fraaie kanten van het koloniale verleden.

Maar als het goed en eerlijk gedaan wordt is het prima plan. En daarbij, als we dan toch een volkslied hebben, dan is het misschien wel leuk als mensen het ook daadwerkelijk kennen. Per slot van rekening leren alle kinderen met Koningsdag ook de Hupsakee. Dan moet het ook lukken om het Wilhelmus een keer de revue te laten passeren.Maar dan kan ik er toch niks aan doen dat mijn gedachten vanzelf ook uitgaan naar de praktische invulling van dit geheel. Alle kinderen moeten tijdens hun schoolcarrière minstens één keer naar het rijksmuseum in Amsterdam komen om de nachtwacht te bekijken. Prima als je in de randstad woont. Maar daar wonen we natuurlijk niet allemaal. Je zal het tripje maar moeten maken vanaf Maastricht, Groningen of Schiermonnikoog. Met een klas vol kinderen 3 uur heen en 3 uur terug in de bus. Voldoende ouder begeleiding regelen. Het is niet zo simpel als het klinkt.En dan…de grote vraag, wie gaat dat betalen? De toegang tot het Rijksmuseum is voor kinderen onder de 18 jaar gratis. Maar iedereen die weleens een schoolreisje heeft georganiseerd weet dat de kosten niet zitten in de entree. Het is die bus die het allemaal zo prijzig maakt. Moeten de ouders dat betalen? Dat is niet erg eerlijk tegenover de mensen die van ver moeten komen. Betaalt de overheid dan?Ik zal je de rekensom besparen maar, ieder jaar worden er in Nederland ongeveer 170.000 kinderen geboren. Ieder jaar weer 170.000 kinderen gemiddeld een uur heen en een uur terug met de bus laten reizen, is een kostenpost van 2 à 3 miljoen euro per jaar. Weet je wel hoeveel leerkrachten je daar fulltime voor aan het werk kan zetten? Ik had niet de indruk dat er geld over was in het onderwijs.En dan vraag ik me stiekem een beetje af of dat het waard is om alle kinderen een kwartier naar de nachtwacht te laten kijken. Al gun ik het iedereen nog zo om het een keer te ervaren. Dat nederige gevoel dat je krijgt als je staat voor dat enorme meesterwerk. Het waanzinnige ontzag dat je voelt als je de grootsheid en het vakmanschap ervaart. Wie hangt daar een prijskaartje aan?