Mauritshuis experimenteert met HoloLens tijdens Museumnacht

Foto: Mauritshuis

DEN HAAG - Kunstkijken 2.0, zo noemt het Mauritshuis de Microsoft HoloLens. Het museum gaat die innovatieve techniek zaterdag testen tijdens de Museumnacht Den Haag. Daarmee heeft het Mauritshuis een primeur te pakket, want het is voor het eerst dat een museum de HoloLens inzet om inzicht in de achtergrond van een kunstwerk te geven.





Volgens het Mauritshuis is de HoloLens een aanvullende ervaring die 'veel dieper en breder gaat dan een reguliere audiotour of tekstuele informatie'. De techniek is tot stand gekomen in samenwerking met het Amsterdamse innovatieburea Capitola en Microsoft.



LEES OOK: Koningin Máxima opent Tien topstukken tentoonstelling in het Mauritshuis

Bezoekers kunnen 's avonds de zogeheten Augmented Reality Experience uitproberen. Met een speciale bril is het mogelijk om Saul en David, het schilderij van Rembrandt, op een andere manier te bekijken. De kijker krijgt een visuele laag te zien boven op de werkelijkheid en kan met handgebaren reageren op het beeld.Volgens het Mauritshuis is de HoloLens een aanvullende ervaring die 'veel dieper en breder gaat dan een reguliere audiotour of tekstuele informatie'. De techniek is tot stand gekomen in samenwerking met het Amsterdamse innovatieburea Capitola en Microsoft.