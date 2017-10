Stevige kritiek Tweede Kamer op werkwijze NFI

DEN HAAG - Door een gebrek aan forensisch pathologen laat het Nederlands Forenisch Instituut (NFI) in Den Haag vijf tot tien lijken per maand onderzoeken in Antwerpen. Het besluit stuit volgens EenVandaag op flinke kritiek. Tweede Kamerleden hebben de minister van Veiligheid en Justitie donderdag om opheldering gevraagd.

CDA-Kamerlid Chris van Dam vindt de maatregel zeer ongelukkig. 'Als je als nabestaande hoort dat je geliefde is omgebracht door een misdrijf en dan ook nog een gerechtelijke sectie krijgt in een ander land, dan vind ik dat teveel van het goede.'Ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken is kritisch. 'Het is heel zorgelijk dat deze noodgreep noodzakelijk is. Ik kan me de kritiek voorstellen en dat is precies de reden dat ik de minister vraag waarom dit besluit is genomen.'Dit weekend onthulde onderzoeksprogramma Argos dat er ook in Nederland onafhankelijke pathologen zijn die de secties kunnen doen. De voorzitter van de ondernemingsraad (OR) van het NFI, Marnix Hoitink, is dan ook niet blij met de maatregel. 'Als je een tekort hebt aan forensisch pathologen, waarom huur je die dan niet in? Dat kunnen die twee Nederlandse pathologen zijn, of bijvoorbeeld Belgische.'De kritiek op de gerechtelijke secties bij het NFI staat niet op zichzelf. Een extern bureau constateerde dit voorjaar in een kritisch rapport dat de werkcultuur bij het NFI zeer ongezond is. Hoitink waarschuwt voor het einde van het NFI in z'n huidige vorm. 'In het ergste geval betekent dat een hele grove ingreep met veel schade.'