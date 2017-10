West Wekker: Zorgen over drugsoverlast en topdrukte door Divali

REGIO - Goedemorgen! Met het weekend voor de deur praten we je bij over het nieuws van gisteravond. Zo zijn er zorgen over drugsoverlast in de Haagse Notenbuurt en was er sprake van topdrukte door het Hindoestaanse feest Divali. Dit is de West Wekker van vrijdag 20 oktober.

Het is al jaren een grote zorg: drugsoverlast in de Haagse Notenbuurt. Steeds vaker vinden bewoners daar gebruikte naalden die zijn achtergelaten en andere aan harddrugs gerelateerde attributen. Dat hebben D66 en CDA in de gemeenteraad gehoord van het wijkberaad. Beide partijen willen dat er snel tegen wordt opgetreden.Liefhebbers van de nieuwste gadgets en technieken kunnen zaterdag terecht in het Mauritshuis. Tijdens de Museumnacht Den Haag wordt daar de zogeheten Microsoft HoloLens getest. Bezoekers van het museum kunnen met een speciale bril het schilderij Saul en David van Rembrandt op een andere manier bekijken. Daarmee heeft het Mauritshuis een primeur.Het was een drukke dag in de Haagse wijk Transvaal. Daar wonen immers veel Hindoestanen en die vierden donderdag Divali, voor hen één van de belangrijkste feesten van het jaar. 's Avonds werd het rituele gebed gehouden in de hindoetempel, overdag werden veel spullen ingeslagen voor het Lichtfeest.Om schoolkinderen in Guinnee-Bissau te helpen, hebben kinderen van de Leidse Buitenschoolse Opvang (BSO) De Batavieren cupcakes gebakken. Met het opgehaalde geld kan SOS Kinderdorpen voor ondersteuning zorgen in het West-Afrikaanse land. Zo'n dertig kinderen en hun begeleiders hielden zich bezig met bakken en versieren.Er valt eerst nog regen, maar in de loop van de dag krijgen we enkele opklaringen. De zuidwestenwind wordt aan zee krachtig of hard, (kracht 6-7) en met maxima van 16 graden wordt het voelbaar koeler.TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.