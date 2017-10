Motoragent ontdekt brandend huis en wekt bewoners met sirene

Foto: District8

KWINTSHEUL - In een huis aan de Berestein in Kwintsheul heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed. Een motoragent ontdekte de brand en sloeg alarm.





De twee bewoners wisten op eigen kracht naar buiten te komen. Ze raakten niet gewond. De bewoners hebben volgens de brandweerwoordvoerder geluk gehad: 'Dankzij de motoragent hebben we de brand snel kunnen ontdekken en onze eenheden hier naartoe kunnen sturen.'



Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.



