Rolschaatsen, bierbrouwen en sterk water tijdens Museumnacht in Den Haag

DEN HAAG - Bind je rolschaatsen onder voor de RollerskateDisco, bezoek een levende jukebox of zet een freaky object op sterk water. Je kunt het zaterdagavond allemaal doen tijdens de Museumnacht in Den Haag.

Door de hele stad openen musea zaterdagavond hun deuren en zijn er tientallen activeiten te doen. Om van het ene naar het andere museum te komen, kunnen bezoekers gratis gebruik maken van pendelbussen van het Haags Busmuseum. Deze rijden ongeveer iedere 20 minuten en met een beetje geluk word je onderweg ook nog vermaakt.In het Museon staan de Middeleeuwen centraal. Zo kun je er zien en proeven hoe in die tijd een biertje werd gebrouwen, je kunt meedoen aan de Middle Ages Pop-up Quiz of speeddaten met een ridder of jonkvrouw.Heb je iets wat je graag op sterk water wilt zetten? Ga er dan mee naar het Haags Historische Museum waar je 'freaky' objecten op sterk water kunt zetten en die daarna mee naar huis kan nemen of een plekje mag geven in het rariteitenkabinet.Het hele programma en informatie over de kaartverkoop is te vinden op de website van Museumnacht Den Haag . Deze begint om 20.00 uur en duurt tot 1.00 uur, daarna is er een afterparty in Het Paard.