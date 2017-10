Gewonde egel uit Reeuwijk voorlopig 'niet aanspreekbaar'

Foto: Dierenkliniek de Grauw

REEUWIJK - Ook de tweede operatie heeft egeltje Wee goed doorstaan. Het diertje uit Reeuwijk kwam dinsdag zwaargewond aan in dierenkliniek Grauw in Zoetermeer. Hij kreeg een beugel, maar hij had het ding binnen twee dagen losgewrikt. Donderdag moest hij daarom weer onder het mes.





De egel is opnieuw behandeld. 'En hij doet het nog', zegt een woordvoerder van de dierenopvang. Het is afwachten hoe het beestje zich over een paar dagen voelt. 'Hij is in ieder geval vandaag niet aanspreekbaar. Hij zit zwaar onder de antibiotica.'



